ASSE – OL : les origines du derby expliquées en bande dessinée

Ce lundi 14 avril, dans notre émission "Tant qu’il y aura des gones", nous évoquions le 126ᵉ derby à venir entre l’AS Saint-Étienne et l’OL. L’occasion pour nous de recevoir Christophe Eudeline, ou plutôt Céheu, auteur d’une bande dessinée sur l’histoire de la rivalité entre les deux villes et les deux clubs.

C’est l’une des plus grandes rivalités en France, voire peut-être la plus grande. Ce dimanche, L’OL se déplace à Saint-Étienne dans le cadre de la 30ᵉ journée de Ligue 1. Un match crucial pour les deux équipes, aux ambitions bien différentes. L’une aura son objectif de maintien dans le viseur. Tandis que l’autre devra se remettre de sa cruelle défaite à Manchester (5-4 après prolongations) pour poursuivre sa route vers la Ligue des champions. Mais plus qu’une rencontre entre deux clubs rivaux, ce sont deux villes qui s’affrontent, et ce, depuis des siècles. Une opposition historique que nous avons évoquée ce lundi dans notre émission "Tant qu’il y aura des gones", en compagnie de Céheu, auteur d’une bande dessinée parcourant ce sujet.

"Histoire du derby" revient donc aux origines de la rivalité entre les formations lyonnaise et stéphanoise. Une rivalité que Christophe Eudeline a tenté de retranscrire en s’appuyant sur la signification du terme "derby". "On l’a illustrée par une course hippique, car, à la base, le mot derby vient de cela. Donc, on a représenté un cheval lyonnais et un cheval stéphanois. Parfois, l’un passe devant l’autre et inversement. On a aussi deux commentateurs : un Lyonnais et un Stéphanois qui apportent les informations en voix-off. Cela rend bien l’esprit sport. Le commentaire est très important dans le sport, tout comme le chambrage qu’on a essayé de mettre en avant".

Une concurrence entre deux clubs, mais aussi deux villes

Mais ce ne sont pas seulement 22 joueurs qui s’affrontent deux fois par an. Ces matchs de football sont aussi l’occasion pour deux peuples de se confronter l’un à l’autre. Et ce depuis des siècles. Une rivalité sportive, certes, mais aussi liée à l’histoire des deux villes. C’est aussi sur cet aspect que Céheu a souhaité s’étendre dans son œuvre. "Raconter au-delà de la rivalité sportive ce qui liait les deux villes, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours […] On apprend pas mal de choses sur l’histoire des deux villes : l’une industrielle, l’autre minière. On s’aperçoit aussi que Lyon se sent parfois inférieur à Saint-Étienne, puis c’est l’inverse…".

Une supériorité sportive que l’OL devra en tout cas montrer ce dimanche (20/04, 20 h 45) à Geoffroy-Guichard pour poursuivre sa belle série en championnat. D’ici là, la bande dessinée "Histoire du derby" est disponible dans 60 points de vente à Lyon, principalement des librairies, mais également sur le site internet de l’Épicerie séquentielle, dont le lien est disponible ci-dessous.

Le lien vers le site internet de l'Epicerie séquentielle