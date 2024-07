Kadidiatou Diani au milieu des Colombiennes lors de France – Colombie (Photo by Frederic Chambert – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP)

Déjà titulaire pour France - Canada, Selma Bacha l’est de nouveau à gauche de la défense. Wendie Renard est forfait tandis que Kadidiatou Diani débute sur le banc.

Un nul suffira à Selma Bacha et aux Bleues contre la Nouvelle-Zélande afin de valider leur ticket pour les quarts de finale des JO. Après une première réussie face à la Colombie (3-2) et une dernière ratée contre le Canada, la formation néo-zélandaise se dresse face à la France. La qualification se jouera à la maison pour la possible dernière de Cascarino (ex-OL) chez elle. La Nouvelle-Zélande peut espérer se qualifier si elle gagne la rencontre par deux buts d'écart ce mercredi 31 juillet (21h). Mais elle doit également espérer que le Canada ne s’impose pas face à la Colombie dans l’autre match. Attention à ne pas prendre ce match à la légère contre des Néo-Zélandaises qui n’ont toujours pas engrangé le moindre point.

Sans Wendie Renard, ce n’est pas pareil

Après s’être blessée face au Canada, Wendie Renard n’est pas sur le terrain mais encouragera ses coéquipières depuis les tribunes. La capitaine n’a pas participé à la séance d'entraînement lundi et mardi, ce qui laissait forcément présager une absence. La dernière fois que la Lyonnaise a été absente lors d’une rencontre de l'équipe de France, celle-ci avait perdu face à l’Espagne (2-0). En l'absence de la Fenotte, Maëlle Lakrar démarre dans le onze d'Hervé Renard.

La composition de la France : Peyraud-Magnin - De Almeida, Mbock, Lakrar, Bacha - Heny, Karchaoui, Geyoro - Cascarino, Katoto, Baltimore