Kadidiatou Diani au milieu des Colombiennes lors de France – Colombie (Photo by Frederic Chambert – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP)

Malgré une avance de trois buts à la pause, la France a joué à se faire peur contre la Colombie. Vainqueures 3-2, les Bleues attaquent malgré tout ce tournoi olympique de la meilleure des façons.

Cela aurait pu tourner à la correction, cela a finalement tourné à la crise d’angoisse jusqu’au bout. Jeudi soir, le Parc OL a bien cru vivre une soirée mémorable avec les joueuses de l’équipe de France pour ce début de tournoi olympique. Après seulement six minutes de jeu, Marie-Antoinette Katoto a réussi à faire sauter le verrou de la Colombie et a parfaitement lancé les Bleues. Le but du break, douze minutes plus tard, de l'ancienne Lyonnaise Kenza Dali chez elle n’a fait que renforcer ce sentiment de supériorité et d’une soirée des plus tranquilles. Et ce n’est pas le doublé de Katoto sur un service de Diani juste avant la pause (42e) qui a enlevé le sourire des plus de 30 000 spectateurs présents à Décines, jeudi.

Un choc contre le Canada dimanche

Oui, mais voilà, la France de Wendie Renard a joué à se faire peur au retour des vestiaires et a tremblé jusqu’au bout. En concédant un penalty transformé par Usme (54e) puis une réduction du score colombienne par Pavi (64e) à une demi-heure de la fin, l’ambiance surchauffée du Parc OL s’est vite refroidie. Les débats se sont équilibrés et les Bleues ont joué avec la peur au ventre jusqu’au coup de sifflet final, intervenu après dix minutes de temps additionnel. Hervé Renard pouvait pousser un grand ouf de soulagement, ses joueurs ont assuré l’essentiel avec cette victoire pour commencer. La France a parfaitement démarré à Décines et prend la tête de son groupe avant le choc contre le Canada, dimanche.

Le temps de jeu des joueuses de l’OL :

Wendie Renard : a joué tout le match

Kadidiatou Diani : est sortie à la 90+1e minute

Selma Bacha : est entrée à la 71e minute

Eugénie Le Sommer : est entrée à la 90+5e minute