OL - Torino : retour au 4-3-3 avec Niakhaté en défense

Pour ce quatrième rendez-vous amical de l’été, l’OL retrouve son 4-3-3 contre le Torino. Moussa Niakhaté fait équipe avec Duje Caleta-Car en défense centrale.

Après dix jours loin de la France et de Lyon, l’OL retrouve ses habitudes depuis samedi. A deux semaines de la reprise de la Ligue 1, les Lyonnais attaquent la dernière ligne droite de leur préparation avec trois amicaux au programme. Le premier d’entre eux se tient ce mercredi à Bourgoin contre le Torino. Pour ce 4e amical, Pierre Sage a choisi de revenir à du classique avec une formation en 4-3-3. Dans cette composition que l’OL maîtrise, l’entraîneur lyonnais a malgré tout apporté quelques petites touches de nouveautés.

Avec le départ de Jake O’Brien et malgré les bonnes prestations d’Adryelson, la charnière centrale sera composée de Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté. Au milieu, le trio Tolisso - Matic - Caqueret est de nouveau aligné malgré une prestation compliquée contre Sankt Pauli (0-1) il y a une semaine. Devant, Gift Orban poursuit en pointe face au manque de rythme de Georges Mikautadze et sera accompagné par Saïd Benrahma et Malick Fofana.

La composition de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Tolisso, Matic, Caqueret - Fofana, Orban, Benrahma