Vanessa Gilles lors de Paraguay – Canada (Photo by Alex Bierens de Haan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Actuellement troisièmes dans leur groupe respectif, le Canada et l’Australie peuvent encore croire à une qualification. Si Vanessa Gilles a son destin entre les mains, la tâche s’annonce plus compliquée pour Ellie Carpenter.

Une ou plusieurs joueuses de l’OL vont-elles déjà dire adieux aux Jeux olympiques ? À l’heure de la dernière journée des poules, seule Lindsey Horan est assurée d’être en quarts de finale avec les États-Unis. La capitaine américaine, qui aurait pu espérer souffler un peu, va enchaîner une troisième titularisation de suite ce mercredi contre l’Australie. Assurées de terminer premières à moins d’une déroute sans précédent, les Américaines affrontent une Australie bien mal en point.

Quatrième de la Coupe du monde, les Matildas n’ont plus leur destin entre les mains et reviennent de loin. Si les coéquipières d’Ellie Carpenter ont encore un espoir, elles le doivent au scénario complètement fou contre la Zambie lors de la journée précédente avec ce score de tennis en leur faveur (6-5). Toutefois, l’Australie reste dépendante du résultat de l’Allemagne. Même si elles gagnent, les Australiennes doivent compter sur un nul ou une défaite des Allemandes contre la Zambie pour espérer prendre la deuxième place…

Le Canada bourreau des Bleues jusqu'à la fin ?

Il faut donc un alignement des planètes, au contraire du Canada. Si le Tribunal arbitral du sport a confirmé ce mercredi la sanction du retrait de six points, Vanessa Gilles et ses compatriotes ont leur destin entre les mains. Opposées à la Colombie, un succès leur permettrait de passer devant la sélection sud-américaine au goal-average. Un scénario encore plus fou pourrait même permettre au Canada de prendre la première place. Il faudrait que la France soit battue par la Nouvelle-Zélande. Suivant les différents scores, cela voudrait dire une fin de compétition pour les Bleues. Pas forcément ce qui était annoncé au départ.