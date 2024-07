Avant le Torino, Pierre-Rajon réussit plutôt bien à l'OL

Après le stage en Autriche, retour aux sources pour l'OL qui affronte le club italien du Torino, pour son quatrième match de préparation, à Bourgoin-Jallieu ce mercredi 31 juillet à 20h.

Ces dernières années, l’OL a pris l’habitude d’effectuer quelques-uns de ces matchs de préparation au stade Pierre Rajon, situé dans la commune de Bourgoin-Jallieu, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon. L’antre berjallienne a accueilli bon nombre de matchs de pré-saison de l’OL en son sein et des adversaires venant de tout horizon. Les vestiaires ont, ces dernières années, été fréquentés par le FC Bourg-Péronnas, le club suisse du FC Servette ou encore par des clubs prestigieux comme le Dynamo Kiev, Fulham ou encore l’Ajax Amsterdam.

Sur ses six matchs, l’OL a été victorieux cinq fois

La saison dernière, l’OL n’avait effectué aucun de ses matchs de préparation en France et la ville iséroise avait dû faire sans le club lyonnais à l'été 2023. Les dernières sorties des Lyonnais sur les terres berjalliennes ont été plutôt positives et porteuses d’espoir. On se souvient du 2-0 infligé à l’Ajax Amsterdam d’Erik Ten Hag lors de la préparation estivale 2017-2018 avec un but contre son camp et un but inscrit par le prodige de l’époque Amine Gouiri. Un an plus tard, en 2018-2019, le public de Bourgoin avait également vu un OL victorieux avec un large succès acquis contre Fulham (4-0) où la nouvelle recrue Martin Terrier s'était illustrée, inscrivant notamment un doublé complété par des buts de Mariano Diaz et de Maxwel Cornet. Deux amicaux dirigés à l'époque par Bruno Genesio.

Une double confrontation contre Kiev il y a deux ans

L’OL a néanmoins subi un revers dans son historique berjallien. Ce fut contre le Servette FC (défaite 2-1) avec un but de Martin Terrier pour sauver les meubles, lors de la pré-saison 2019-2020 dirigée alors par Sylvinho. Un écart de conduite vite rattrapé la saison suivante. Le club lyonnais s’était largement imposé contre Bourg-en-Bresse, pensionnaire de National, 5-1 avec des buts des jeunes du centre de formation comme Castello Lukeba ou encore Bradley Barcola pour le premier match de Peter Bosz.

Le technicien néerlandais était encore en poste pour la dernière sortie de l'OL au stade Pierre Rajon. Une double confrontation contre la formation ukrainienne du Dynamo Kiev avait eu lieu avec un premier match perdu 3-1 malgré un but inscrit Mohamed El Arouch. Dans la deuxième opposition, l’OL avait pris sa revanche avec une victoire solide 3-0 avec des buts signés Lukeba, Boueye et Lega. Après un an d'absence, l’OL va retrouver Bourgoin avec plaisir contre le Torino mercredi (20h).