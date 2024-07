JO 2024 : Renard (OL) indisponible pour relancer les Bleues ?

Wendie Renard lors d’Angleterre – France (Photo by Darren Staples / AFP)

Après sa défaite face au Canada (1-2), la France devra faire face à la Nouvelle-Zélande ce mercredi soir à 21h à Lyon. Un match nul suffira pour passer à la prochaine étape du tournoi olympique, mais très certainement sans Wendie Renard.

Après une première réussie face à la Colombie (3-2) et une désillusion totale contre le Canada en toute fin de match (défaite 2-1), l'équipe de France doit se relever dans ces JO 2024. L’occasion se présentera ce mercredi (21h) au Parc OL en affrontant la Nouvelle-Zélande. Une rencontre décisive qui devrait se dérouler sans Wendie Renard, pas assez remise de son coup à Saint-Étienne. La formation néo-zélandaise peut toujours espérer se qualifier malgré deux défaites en deux matchs. Les “Kiwis” doivent gagner la France par deux buts d’écart et espérer que le Canada ne gagne pas dans la rencontre l’opposant à la Colombie.

Malgré le retrait de six points au Canada, accusé d’espionnage, les partenaires de Delphine Cascarino (ex-OL) sont toujours talonnées par la formation nord-américaine. Le pays à la feuille d'érable n’est qu’à trois petits points des Bleues, deuxième. Avec un désavantage au goal-average (0 pour la France et +2 pour le Canada), les jambes de coq peuvent trembler. Un match nul suffira pour passer à l'étape suivante. Une victoire pourra éventuellement permettre de décrocher la première place du groupe si les Colombiennes ne gagnent pas. Les Françaises ont donc leur destin entre leurs mains.

Une absence de la capitaine préjudiciable ?

Wendie Renard est incertaine pour la rencontre, tandis que Pauline Peyraud-Magnin sera disponible. Remplacée contre le Canada (1-2) dimanche après avoir reçu une "grosse béquille à la cuisse gauche" avait affirmé Hervé Renard après la rencontre, la capitaine emblématique n’avait pas participé à la séance d’entraînement lundi. La Fédération n’a pas communiqué sur les résultats de son échographie et non plus sur son IRM passée mardi. De mauvais augure pour la France, en sachant que la dernière rencontre jouée sans la défenseure centrale s’était soldée par une défaite sans appel contre l’Espagne (0-2) en février. En l'absence de la Lyonnaise, Maëlle Lakrar devrait démarrer dans le onze d'Hervé Renard.