JO : après les Bleues, le Parc OL va s'enflammer pour les Bleus

Les supporters lyonnais lors de la qualification de l’OL en finale de la Coupe de France 2024 (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Si les Françaises ont déjà joué deux fois à Décines, ce sera une première pour les Français de Lacazette. Le Parc OL sera bien rempli pour la demi-finale face à l'Égypte.

C'est pour l'instant un sans-faute pour le Parc OL lorsqu'il a reçu les Bleues durant ces Jeux olympiques. Les joueuses d'Hervé Renard ont joué deux fois dans le stade décinois, pour deux succès contre la Colombie (3-2) et la Nouvelle-Zélande (2-1). Mais après les femmes, l'antre de l'Olympique lyonnais s'ouvrira aux hommes de Thierry Henry.

En effet, ayant jusqu'ici évolué à Marseille, Nice et Bordeaux, trois lieux qui leur ont souri, les coéquipiers du capitaine Alexandre Lacazette chercheront à faire chavirer les spectateurs rhodaniens et ceux venus de toute la France. Les Français ont éliminé l'Argentine vendredi soir (1-0) s'offrant ainsi une demi-finale, et donc deux possibilités pour décrocher une médaille.

Au bout, une médaille olympique

Lundi 5 août à 21 heures, ils tenteront d'aller conquérir leur place pour la finale dans une ambiance qui promet d'être incandescente. Cette rencontre était déjà particulièrement ciblée car potentiellement théâtre du seul match des Bleus. A l'issue du succès du 2 août, les places commencent à être prises d'assaut, même s'il en reste encore en vente à partir de 80 euros. Les prix s'envolent jusqu'à 200 euros pour les plus onéreuses. Une chose est sûre, Lacazette, Cherki et Lepenant vivront un moment unique, avec l'assurance d'une médaille en cas de victoire.