Le Parc OL, épicentre du tournoi olympique de foot aux JO 2024

Le Parc OL accueille les tournois olympiques de foot aux JO 2024 (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Depuis mercredi, le Parc OL est entré en mode Jeux olympiques. Pendant une dizaine de jours, l’enceinte décinoise va accueillir un total de onze matchs avec les tournois masculins et féminins. Ce samedi, Argentine - Irak sera le troisième du nom.

Voir le foot accolé à la dimension des Jeux olympiques en chagrine plus d’un. Pour beaucoup, ce sport n’a rien d’olympique et ne devrait pas avoir sa place dans le programme. Pourtant, depuis mercredi, le foot a été l’une des épreuves à officiellement lancer les JO 2024 de Paris. Les tournois masculins et féminins ont d’ailleurs la singularité de pouvoir faire profiter de ces Jeux au plus grand nombre. Quand la plupart des disciplines se passent dans la capitale, le foot a posé ses valises aux quatre coins de la France et notamment à Décines.

Le Parc OL est d’ailleurs l’épicentre de cette quinzaine footballistique. Avec onze matchs au programme depuis mercredi et Ukraine - Irak, l’antre de l’Olympique lyonnais est celle qui accueillera le plus de rencontres. Toutefois, tout le monde n’est pas forcément au courant dans la capitale des Gaules. D’ailleurs, combien pourraient dire le nom de l’affiche de ce samedi 27 juillet ?

"On peut voir les Jeux sans aller à Paris"

Pas grand monde et cependant l’Argentine et l’Irak se feront face à 15h pour une rencontre déjà couperet. "On se rend compte que quand on pose la question à nos amis, à nos collègues ou autour de nous, et qu'on leur demande s'ils vont venir voir des matchs de foot au stade de Lyon. Ils nous disent 'mais y a plus de place' mais si, il y a des places bien sûr et elles sont abordables", nous rappelle Eric Mérand, en charge du foot sur Paris 2024. En effet, à la différence des affiches de l’OL qui sont vite prises d’assaut, les rencontres olympiques sont toujours en vente du côté de Décines. Si le comité planche sur deux millions de spectateurs sur l’ensemble de la compétition, aucun chiffre n’est communiqué sur le nombre de billets actuellement réservés. Jeudi, France - Colombie (3-2) a attiré près de 35 000 spectateurs.

L’affluence sera tout autre ce samedi pour Argentine - Irak. Pourtant, les prix sont plutôt attractifs (via ce lien), à l’image d’un pack de quatre places pour 60€ le tout. L’esprit autour de ces matchs est plutôt bon enfant comme on pourrait le retrouver pour un Euro ou une Coupe du monde de rugby. De plus, ce n’est pas tous les jours que les Jeux olympiques se produisent en France et Eric Mérand insiste sur cette rareté. "C’est presque du tourisme sportif, ça permet aux spectateurs de dire qu’ils ont vu les Jeux, ce qui arrive tous les cent ans, sans avoir besoin d’aller à Paris".

Le savoir-faire de l'OL, un vrai plus

Avec une demi-finale homme et filles et le match de la 3e place pour le tournoi féminin, le Parc OL a plutôt été verni, avec notamment l’accueil des Bleues pour deux rencontres de poule. On a pu le voir jeudi, le public a été au rendez-vous et l’organisation s’est passée sans accroc, ce qui ne fut pas le cas dans d’autres enceintes depuis le début de la compétition. En misant sur Décines et sur l’OL, l’organisation Paris 2024 a également cherché à s’appuyer sur le savoir-faire lyonnais en la matière. Entre concerts, évènements sportifs et matchs de Ligue 1, le Parc OL en connait un rayon au niveau logistique, organisation et sécurité. Forcément un plus pour Eric Mérand. "C’est très précieux dans leurs connaissances de l’infrastructure qu’ils connaissent par cœur et dans leur expérience de ces événements, que ce soit positif ou négatif avec des matchs plus compliqués à gérer comme ce fut le cas en Coupe d’Europe."

Alors que la météo s’annonce plus que clémente pour les jours à venir, l’organisation Paris 2024 espère que le public sera au rendez-vous même en dernière minute. Que ce soit à Lyon ou dans les autres villes françaises.