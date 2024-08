JO 2024 : l’OL félicite Félix Lebrun pour sa médaille de bronze

Supporter de l’OL, Félix Lebrun a décroché une médaille de bronze lors du tournoi de tennis de table. Le club lyonnais n’a pas manqué de saluer la performance du pongiste de 17 ans.

Ce lundi, tout Lyon va vibrer par procuration. Non, l’OL n’a pas repris le chemin de la compétition, mais il y aura bien un match à Décines à partir de 21h. L’équipe de France olympique de Thierry Henry a en effet posé ses valises dans la capitale des Gaules depuis dimanche midi et c’est un match pour une finale qui se tient face à l’Égypte. Mais plus que l’importance de l’enjeu pour les Bleus et le fait que ce soit une demie de Jeux olympiques, le public lyonnais va répondre présent, car il y aura trois joueurs de l’OL présents, dont la tête d’affiche qu’est Alexandre Lacazette. Équipe de France et OL, le public décinois espère que cela fera bon ménage.

Une mise à l'honneur au Parc OL désormais ?

Quoi qu’il en soit, une qualification des hommes du "Général" sera l’apothéose pour le Parc OL, même si la petite finale du tournoi féminin se tiendra dans les jours à venir. Le bassin lyonnais n’a pu échapper à l’excitation de ces JO 2024 et même quand rien ne semble rapprocher l’OL de cet évènement, il existe toujours un petit quelque chose. La preuve dimanche au moment de la petite finale de tennis de table. En quoi le club lyonnais peut-il bien être au cœur des débats de l’affrontement entre Félix Lebrun et le Brésilien Hugo Calderano ?

Tout simplement parce que le pongiste français est un fervent supporter de l’OL. Alors quand il a réussi à décrocher le bronze à seulement 17 ans, Lebrun a reçu les félicitations de son club de cœur sur les réseaux sociaux. "Tu as su rebondir pour aller décrocher une médaille. Jamais vaincu, on se bat jusqu’au bout. Comme nos joueurs la saison dernière. Bravo Félix, tu nous as fait vibrer."

À quand désormais un coup d’envoi fictif d’un match de Ligue 1 au Parc OL ?