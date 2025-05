Les différents scénarii pour que l'OL soit européen

Ce samedi, l'OL va tenter dans un ultime espoir d'accrocher la Ligue des champions. Mais, contre Angers, l'objectif sera de gratter un ou deux places pour être sûr d'être européen la saison prochaine.

Comme chez les filles vendredi soir, il y aura de l'émotion ce samedi au Parc OL. Les adieux d'Alexandre Lacazette à son club formateur seront officialisés, tandis que d'autres devraient également disputer leur dernier match sous les couleurs lyonnaises. À ces départs s'ajouteront les festivités autour des 75 ans du club, mais cela ne doit pas faire oublier l'enjeu sportif de cette dernière journée de Ligue 1. Contre Angers, l'OL a encore quelque chose à jouer, même si ce ne devrait pas être la course à la Ligue des champions.

La victoire obligatoire avant de penser aux autres

Néanmoins, avec sa 7e place actuelle, la formation rhodanienne doit encore aller chercher une qualification en Europe la saison prochaine. Entre C1, Ligue Europa et Ligue Europa Conference, il y en a pour tous les goûts avec des scenarii plus ou moins réalisables. Encore faut-il que l'OL fasse le travail contre le SCO et empoche les trois points. Zoom sur les différentes issues possibles en cas de victoire ce samedi et en attendant le résultat de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Reims.

4e place avec barrages de Ligue des champions : Nice, Strasbourg et Lille perdent à domicile

5e place et qualification en Ligue Europa : deux des trois équipes (Nice, Strasbourg et Lille) perdent à domicile