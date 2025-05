OL - Angers : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre OL - Angers comptant pour la 34e journée de Ligue 1.

Avant-match

Comme depuis plusieurs saisons, l’ultime rencontre de la saison au Parc OL est l’occasion de tirer un beau feu d’artifice. Mais face à Angers, il pourrait avoir plus de signification qu’une simple fin d’exercice. Ce samedi, Alexandre Lacazette vivra sa dernière apparition sous les couleurs lyonnaises. Un dernier match qui pourrait lui permettre d’atteindre la barre symbolique des 200 buts à l’OL. Mais pour fêter ce chiffre, il faudra avant tout gagner face à une formation angevine en confiance, après avoir acquis son maintien, mais qui sera handicapée par de nombreuses absences.

Parmi elles, celles de Jean-Eudes Ahoulou, Abdoulaye Bamba ou encore Yassine Belkhdim. Sous les yeux de John Textor, qui devrait lui être présent, l’enjeu sportif prédominera pour les coéquipiers de Corentin Tolisso. En cas de succès, ils pourraient encore avoir une infime chance de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Ou bien de décrocher une place en Ligue Europa.

Dans le cas contraire, les sifflets et les chants hostiles pourraient bien descendre des travées du Parc OL. D’autant plus dans le contexte économique actuel. Pour éviter cela et honorer dignement la potentielle dernière apparition d'autres joueurs, le succès sera capital. Un succès qui devra être obtenu sans Clinton Mata, touché à Monaco la semaine dernière (2-0) et absent pour cette ultime sortie de la saison. En revanche, Corentin Tolisso fait bien partie du groupe retenu par Paulo Fonseca.

À quelle heure se joue OL - Angers ?

Pour cette 34ᵉ et ultime journée de Ligue 1, la rencontre aura lieu au Parc OL, à Décines. Le coup d’envoi est prévu pour 21 heures, le match se jouant en même temps que les 8 autres affiches, dans un format multiplex. Stéphanie Frappart sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder OL - Angers ?

Pour la dernière fois, DAZN retransmettra une rencontre de l’Olympique lyonnais. La plateforme ayant trouvé un accord avec la Ligue pour la sortie de son contrat de diffusion. Il y aura le multiplex mais aussi DAZN 5 pour suivre seulement OL - SCO. La saison prochaine, c’est une chaîne créée par la LFP qui devrait diffuser la Ligue 1.