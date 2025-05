Textor devrait assister à OL - Angers

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Déjà présent à Monaco samedi dernier, John Textor devrait prendre place en tribune présidentielle pour le dernier match de la saison. Le propriétaire américain est sur Lyon pour diverses réunions, que ce soit sur l’organigramme de l’OL ou toutes les questions financières autour du club.

L’accueil pourrait être salé. Tancé par les supporters lyonnais pour sa relative absence entre Rhône et Saône depuis sa prise de pouvoir, John Textor devrait bien prendre en place pour OL - Angers, samedi soir (21h) à Décines. Déjà présent à Monaco aux côtés de Michaël Gerlinger, le propriétaire du club lyonnais pourrait prendre place dans la "President Box" du Parc OL pour assister à la dernière sortie de la formation lyonnaise dans cette saison 2024-2025. Il existe néanmoins un scénario dans lequel l’Américain pourrait être du côté de Londres pour la finale de FA Cup entre Crystal Palace et Manchester City (17h30). Comme inscrit dans le communiqué publié jeudi soir, Eagle Football Holding est dans "la phase finale du processus de vente/plan stratégique concernant sa participation dans Crystal Palace FC."

Plusieurs réunions au programme

En attendant de connaitre son choix, John Textor va certainement devoir face à un climat de défiance de la part des supporters. Ces derniers ont déjà sifflé et brandi une banderole à Monaco il y a une semaine. Ce ne sont pas les propos de l’Américain ces derniers jours qui ont rassuré sur la situation du club. La présence de Textor s’inscrit d’ailleurs en ce sens avec des nombreuses réunions. Cela permettra d'organiser le passage à venir devant la DNCG mais aussi revoir l’organisation structurelle de l’OL. Laurent Prud’homme va officiellement quitter son poste de DG après s’être vu montrer la sortie. Cela va forcément pousser à quelques changements. Tout cela est discuté et continuera de l’être dans les prochaines heures et jours.