OL - PSG : Mbock va retrouver ses "amies" lyonnaises

Partie de l’OL l’été dernier, Griedge Mbock joue un titre ce vendredi soir à Décines. La défenseuse du PSG est heureuse de retrouver son ancien club, même si l’affectif sera laissé de côté.

Ce vendredi soir, l'OL célébrera Wendie Renard pour avoir franchi la barre des 500 matchs. La finale de la Première Ligue sera son 503e. L’émotion sera certainement mieux contenu face à la pression du résultat qui pèse au-dessus de la formation lyonnaise et de sa capitaine au Parc OL. Elle sera certes dans le camp d’en-face mais Griedge Mbock sera assurément heureuse de pouvoir participer à ces festivités, même de loin. Elle a formé pendant des années la paire centrale des Fenottes avec Renard. Être présente pour cette célébration doit forcément lui faire un petit quelque chose.

Néanmoins, l’enjeu sportif ne sera pas mis de côté et à 21h, "il n’y aura pas d’amies. C’est une finale, et pendant 90 minutes (ou plus) il n’y aura pas d’amies." Partie de l’OL à l’été 2024, Mbock retrouvera Décines pour la première fois, mais pas sans ambition. "L’OL est une équipe redoutable que je connais très bien, avec des joueuses incroyables à chaque poste. On a à cœur aussi de montrer ce qu’on vaut. C’est un titre, c’est une finale. On va jouer notre chance à fond et montrer qu’on veut remporter ce titre."

"Nous sommes vraiment soudées"

Comme l’OL, le PSG voit dans cette finale l’ultime occasion d’accrocher un trophée dans cette saison, au risque de finir bredouille. Il y aura forcément un déçu à 23h, mais le club parisien croit en ses chances. Fabrice Abriel a été débarqué et a laissé sa place à Paulo César de façon intérimaire. Un changement qui a fait du bien si l’on en croit Mary Earps. "À l’approche de cette finale, le groupe s’est vraiment soudé, il y a eu une énergie particulière, qui nous a portées. Le collectif est sans doute ce qui compte le plus dans ce sport. On sait que Lyon est une grande équipe, mais nous le sommes aussi." Il faudra pour la gardienne anglaise et ses coéquipières le montrer sur le terrain pour prendre une revanche sur la finale de la saison passée.