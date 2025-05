Engagée dans une lutte contre la diffusion illégale de la Ligue 1 par les sites pirates et de services IPTV, la LFP a obtenu gain de cause avec l’obligation des VPN de bloquer ces sites.

Mieux vaut tard que jamais. Ce jeudi 15 mai, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement favorable à la LFP, dans le cadre d’une procédure visant des réseaux privés virtuels (VPNs) dont les services peuvent être utilisés de façon abusive pour accéder aux sites de streaming et services IPTV diffusant illicitement les matches de Ligue 1 et de Ligue 2. Engagée dans cette lutte avec DAZN depuis le début de la saison, la Ligue salue "une décision du Tribunal judiciaire de Paris, qui est une première en France sinon dans le monde, et constitue une avancée majeure dans la lutte contre le piratage en ordonnant à des services de VPN de mettre en œuvre des mesures de blocage de sites pirates."

Pas de protection pour la saison prochaine

Le 29 avril dernier, une audience au tribunal judiciaire de Paris avait eu lieu. Les géants que NordVPN, Proton, Cyberghost, Surfshark et ExpressVPN étaient sur le banc des accusés depuis la fin de l’année dernière. Canal+ et la LFP voulaient que ces services empêchent les utilisateurs basés en France d’accéder à 200 sites web diffusant illégalement des contenus sportifs protégés par des droits exclusifs achetés à prix d’or. Ils ont eu gain de cause donc, même si cela ne s’applique qu’à cette dernière journée de Ligue 1. La LFP assure malgré tout être "d’ores et déjà mobilisée pour préparer la protection de la prochaine saison."