Entre l’OL et le PSG, le spectre de la saison blanche

Ce vendredi se joue la finale de la Première Ligue à Décines. Dans un remake de la saison passée, l’OL ou le PSG va finir avec aucun trophée au terme de l’exercice 2024-2025. Un scénario que personne ne veut connaitre.

La FFF a eu beau vouloir mettre du suspense dans un championnat qui en manque, force est de constater que l’instauration des play-offs n’a pas vraiment eu l’effet escompté. Pour la deuxième année consécutive, l’OL et le PSG vont se faire face en finale de Première Ligue ce vendredi (21h). Pour la deuxième saison consécutive au Parc OL puisque les Fenottes ont gagné ce droit grâce à leur première place en saison régulière.

Peut-être le seul point positif de ce nouveau système qui empêche l’OL d’avoir déjà soulevé un 18e titre de champion de France après avoir fini avec une dizaine d’unités d’avance sur son rival du soir. "C'est dommage de finir la saison avec dix points d'avance et de devoir disputer un match pour le titre, soufflait ainsi Eugénie Le Sommer jeudi. On n'a pas le choix, on fait avec. À nous de montrer qui on est et d'être encore plus fortes." Dans ce championnat à deux vitesses, tout se jouera donc sur 90 minutes ou plus (prolongations et tirs au but au programme) entre les deux meilleurs ennemis du football français.

Deux clubs en fin de cycle

Comme souvent avant d’affronter l’OL, le PSG a traversé une zone de turbulence avec une défaite en finale de Coupe de France, suivie du limogeage de Fabrice Abriel, plus vraiment en odeur de sainteté dans le vestiaire. Entre l’OL et le PSG, cette finale s’annonce comme celle de toutes les pressions. Malheur aux vaincues qui termineront la saison sans le moindre trophée accroché au palmarès.

Un scénario que ne veut pas imaginer Wendie Renard comme cadeau d’adieux à certaines de ses coéquipières. "On n'a jamais vécu cette situation, sauf lors de l'année du Covid (en 2021, avec le sacre du PSG), a rappelé la Martiniquaise. Il y aura une équipe en face de nous qui voudra la même chose et que se retrouve dans la même situation que nous. Ça va être un match intense." Balayées par Arsenal en Ligue des champions, les Lyonnaises ont une dernière opportunité d’envoyer un message avant d’enclencher un nouveau cycle la saison prochaine avec de nombreux mouvements estivaux.