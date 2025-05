Benzema, Aouar et Blanc (ex-OL) sacrés avec Al-Ittihad

Jeudi soir, l’ancien entraîneur de l’OL Laurent Blanc a permis à Al-Ittihad de devenir champion d’Arabie saoudite. Parmi ses joueurs, Aouar a remporté son premier titre, tandis que Benzema porte lui son palmarès à 34 trophées, un record.

Jeudi soir, Laurent Blanc et Houssem Aouar ont dû avoir en tête le célèbre dicton "après la pluie, vient le beau temps". Ayant quitté la même année l’OL, en 2023, l’ancien entraîneur et l’ancien milieu de terrain du club n’avaient clairement pas connu une belle fin d’aventure entre Rhône et Saône. Un triste bilan de 18 victoires, 7 nuls et 12 défaites pour le technicien français. De son côté, l’ancien joueur de l’AS Rome avait peu à peu laissé filer tous les espoirs que l’OL avait placés en lui. Perdant de sa fluidité technique et manquant toujours plus de rythme, le jeune joueur formé à l’académie décevait de plus en plus les supporters avant de s’envoler pour la Ville éternelle.

Mais les deux hommes se sont retrouvés du côté d’Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, en début de saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont performé en Saudi Pro League. Roulant sur le championnat, le club de Djeddah a été sacré champion jeudi soir en battant Al-Raed (3-1), lors de la 32e journée. Houssem Aouar n’est d’ailleurs pas étranger à cette consécration. L’ancien Rhodanien a retrouvé de sa superbe sous la tunique jaune et noire. 12 buts et 4 passes décisives en 29 matchs qui ont fait de lui un acteur indispensable de la saison de la formation de Laurent Blanc. Et qui lui ont surtout permis de soulever son premier trophée dans sa jeune carrière.

Karim Benzema, joueur français le plus titré

Mais alors que l’un des nombreux talents formés à l’OL est titré pour la première fois, l’autre décroche un record lié à son palmarès. Celui du joueur français le plus sacré de l’histoire. Karim Benzema, professionnel à l’OL entre 2005 et 2009, a remporté avec Al-Ittihad son 34e trophée. L’attaquant de 37 ans a d’ailleurs remporté au moins un championnat dans tous les clubs par lesquels il est passé. L’OL, le Real Madrid et Al-Ittihad. Grâce à ses 21 buts et ses 9 passes décisives, il fut d’ailleurs l’un des acteurs majeurs du sacre de son équipe cette saison. Des statistiques qui démontrent que l'ancien Madrilène ne compte pas raccrocher les crampons de si tôt.