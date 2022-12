Ligue 1 : Lees-Melou et Le Douaron bien présents pour Brest - OL

Pierre Lees-Melou fêtant son but avec les joueurs de Brest (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Grippés et incertains en début de semaine, Pierre Lees-Melou et Jérémy Le Douaron sont finalement disponibles pour Brest - OL. Seuls Irvyn Cardona et Achraf Dari manquent à l’appel.

Ces derniers jours, Brest n’a pas échappé à la vague de grippe qui touche la France en cette période de fêtes de fin d’année. En conférence de presse, Julien Lachuer avait jeté un certain froid concernant Pierre Lees-Melou et Jérémy Le Douaron. Les deux joueurs n’avaient pas pris part à l’entraînement de lundi à cause d’un état grippal. L’un des trois entraîneurs brestois avait annoncé qu’un point serait fait au jour par jour pour juger de l’évolution. Finalement, les deux Brestois seront bien de la partie pour le match contre l’OL ce mercredi (21h).

En attendant de savoir dans quel état physique, ils font partie du groupe de 22 joueurs retenus pour cette reprise de la Ligue 1 après un mois et demi de trêve. Ancien de la maison lyonnaise, Islam Slimani est également présent mais devrait débuter sur le banc au contraire de Romain Del Castillo, annoncé titulaire. A la différence de l’OL, Brest ne compte pas de blessés mais devra malgré tout se passer de trois joueurs. Demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, Achraf Dari n’est de retour en Bretagne que ce mercredi tandis qu’Irvyn Cardona va purger le premier de ses deux matchs de suspension. Enfin, Kenny Lala, recrue hivernale à venir, n’est pas qualifié et ne le sera que le 1er janvier 2023.