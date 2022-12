A l’heure où la D1 féminine fait relâche, l’heure est au bilan de mi-saison. Les buts de Lindsey Horan et Selma Bacha ont les honneurs de ces 11 premières journées.

La reprise est déjà dans dix jours… A peine ont-elles eu le temps de préparer leurs valises que les joueuses de l’OL vont déjà rapidement devoir se remettre au travail. La reprise de l’entraînement n’est prévue que le 3 janvier 2023 mais le repos aura été de courte durée avec ce match de Coupe de France prévu le 8 janvier à Rodez. Pour la reprise de la D1 féminine, il faudra attendre le 14 janvier et un déplacement à Soyaux pour lancer cette seconde partie de saison. Onze matchs pour les Fenottes afin de combler le petit point de retard sur le PSG.

En attendant de se projeter sur 2023, la D1 féminine profite de ces vacances pour une rétrospective de la première partie de saison avec notamment les meilleurs buts de cette phase aller. Si l’OL a réalisé son pire exercice offensif à la mi-saison, les Fenottes se sont illustrées de jolies réalisations. Le coup-franc de Lindsey Horan contre Soyaux et le missile du gauche de Selma Bacha contre Dijon ont été retenus parmi les plus beaux buts de cette D1 féminine. On vous laisse juger par vous-même.