Ligue 1 : "La VAR a déplacé le problème ailleurs", selon Blanc

Suite à la Coupe du monde et à l’usage controversée de la VAR, Laurent Blanc estime que le projet initial n’est pour le moment pas respecté. Il attend de voir si la Ligue 1 va prendre la même direction à partir de mercredi.

Elle était censée enlever toute forme d’injuste dans le football. Finis les penaltys sifflés pour une simulation, finis les buts accordés pour un hors-jeu. Non, on nous avait vendu l’arrivée de la VAR comme une vraie révolution et des rencontres plus justes. Est-ce vraiment le cas ? La Coupe du monde a mis en lumière tout le mal que peut faire l’assistance vidéo. Un but refusé pour un pouce et surtout une appréciation humaine qui a finalement été décalée du terrain à un bus où officient les arbitres en charge de la VAR.

Laurent Blanc regrette l’ancien temps où l’erreur était avant tout humaine. "La VAR au départ devait régler pas mal de problèmes, je trouve que ce n’est pas le cas. Je trouve qu’on a reporté le problème dans une pièce fermée avec 3 ou 4 personnes, a concédé le coach lyonnais face aux journalistes. Je trouve qu’on met en grande difficulté l’arbitre central. C’est mon avis, ça n’engage que moi. Mais il y a des choses à revoir. Si on veut aller vers un football tout cadenassé, on va s’ennuyer."

Avec la Ligue 1 qui redémarre ce mercredi, le championnat de France va-t-il subir le même sort que le Mondial ?