L'OL doit désormais avoir "cet état d’esprit à chaque match"

Latéral gauche d’un soir, Damien Da Silva a fait jouer son expérience pour exister contre Brest. A son avantage, le défenseur estime que l’OL doit encore gommer certains défauts.

Il a été la surprise de la composition de Laurent Blanc. Si le voir titulaire n’en était pas une avec toutes les blessures, voir Damien Da Silva aligné sur le côté gauche de la défense l’était bien plus. Plutôt que de décaler Saël Kumbedi pour sa première, Laurent Blanc a préféré miser sur l’expérience de son défenseur et l’a souligné après la rencontre. Cantonné à un rôle défensif, Da Silva a fait le job "à l’expérience" et s’est montré décisif à deux reprises en allant tacler pour contrer une frappe brestoise dans la surface dans le second acte.

La défense expérimentale a tenu mercredi soir mais l’ancien Rennais ne crie pas victoire trop vite. "Il y a beaucoup d’attente parce qu’il nous manque beaucoup de points, a précisé le défenseur lyonnais sur Prime Video. On s’est bien préparé, avec cette saison particulière, on a eu du temps pour préparer ce match et être prêt. Il y a eu une grosse coupure, ça nous a bien arrangé parce qu’on n’était vraiment pas bien."

Bien en jambes malgré la préparation, l’OL a fait la différence en première mi-temps avec de lever le pied peut-être inconsciemment face au score sur le tableau d’affichage. Damien Da Silva a d’ailleurs regretté "ces manques de concentration. Si on pouvait ne pas prendre de buts ce serait mieux. Il reste encore des lacunes." Néanmoins, le visage montré à Brest est celui que l’OL aurait dû avoir depuis le début de la saison. Désormais, cette victoire bonne pour la confiance doit "désormais servir à avoir cet état d’esprit à tous les matchs." Ca tombe bien, les Lyonnais pourront le prouver dès dimanche au Parc OL contre Clermont.