OL : Cherki sur les traces de Di Nallo et Benzema

Buteur face à Brest, Rayan Cherki a franchi la barre des 10 buts avec l’OL. Il devient le 3e plus jeune joueur à y parvenir derrière Fleury Di Nallo et Karim Benzema.

Il est venu conclure une action collective comme on aimerait en voir plus souvent à l’OL. En fusillant Bizot du gauche après avoir résisté à deux défenseurs, Rayan Cherki a remis les Lyonnais sur de bons rails et leur a évité de douter trop longtemps après l’égalisation de Brest. Attendu au tournant lors qu’une chance lui est donnée, le jeune Lyonnais a répondu présent mercredi soir. Après avoir délivré trois passes décisives depuis le début de la saison, Cherki a enfin débloqué son compteur but cette saison.

Avec désormais dix buts en professionnel, Rayan Cherki est devenu le troisième plus jeune Lyonnais à réaliser cette performance. A 19 ans et 133 jours, l’ancien de l’AS Saint-Priest est devancé par deux anciennes gloire de la formation lyonnaise à savoir Fleury Di Nallo (18 ans et 255 jours) et Karim Benzema (18 ans et 307 jours). Deux joueurs qui avait malgré tout déjà un certain poids dans la rotation lyonnaise. A Cherki de suivre leurs traces et comme le dit Laurent Blanc de "prendre en mains sa carrière avec tout le talent qu’il a".