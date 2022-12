Castello Lukeba contre Brest (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

S'il est possible que l'OL bouge lors du mercato hivernal dans le sens des départs, cela ne devrait pas concerner ses meilleurs jeunes éléments de l'équipe première.

Comme souvent, le mercato d'hiver s'avance avec ses incertitudes et ses envies. Du côté de l'OL, on veut en priorité recruter un défenseur central pour occuper le côté droit de la charnière et combler ainsi les manques qualitatifs observés sur le début de la saison.

L'Olympique lyonnais pourrait aussi essayer de se montrer actif dans le sens des départs, avec un effectif à équilibrer sur certains postes. Tout cela ne devrait néanmoins pas concerner les jeunes membres du groupe de l'équipe première selon L'Equipe. Le club entend rester ferme au sujet de ses "pépites", à l'image de Castello Lukeba et de Malo Gusto notamment.

L'OL aurait refusé une offre de 43 M€ pour Lukeba l'été dernier

Le latéral droit, actuellement blessé, est convoité en Angleterre. Enfin, d'après les informations du média sportif, l'OL aurait refusé une offre de Chelsea d'un montant de 43 millions d'euros l'été dernier pour le défenseur central.