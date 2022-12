Bruno Cheyrou (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Cet hiver, l'OL recherche activement un défenseur central. Pour l'heure, trois noms se détacheraient pour des manœuvres attendues très prochainement.

"On cherche un peu d'expérience, du caractère et de l'agressivité." Voilà le portrait-robot du futur défenseur central espéré par Laurent Blanc et le club cet hiver. Malgré un nombre satisfaisant de solutions à ce poste, le manque qualitatif se fait sentir à la droite de Castello Lukeba en charnière centrale. Lors de ce mercato, les dirigeants ont donc une mission principale, ramener au club le pendant du joueur de 20 ans.

Une enveloppe d'environ 10 M€

Selon L'Equipe, une liste de trois noms, qui n'ont pas encore filtré, a été dressée. L'Olympique lyonnais, qui n'a pas de temps à perdre dans sa quête de remontée vers l'Europe, souhaite aller vite dans ce recrutement, comme l'a confirmé l'entraîneur rhodanien vendredi. Ainsi, le quotidien national précise que les manœuvres devraient commencer dans les prochaines heures.

Pour faire venir ce défenseur, l'OL disposerait d'une enveloppe d'environ 10 millions d'euros.