OL : Blanc évoque le mercato et sa relation avec Cheyrou

A deux jours du début du mercato, Laurent Blanc a dévoilé les contours du profil des potentielles recrues. Il a également tenu à affirmer qu'il entretenait de bonnes relations avec Bruno Cheyrou.

Voilà un sujet qui revient très souvent sur la table, et qui devrait continuer à alimenter les prises de parole de Laurent Blanc dans les prochaines semaines. Le mercato ouvre ses portes le 1er janvier 2023, et à l'OL, les échanges sur cette thématique vont bon train. "Ce sont des discussions partagées avec Bruno (Cheyrou), avec le club. Nous avons eu des réunions sportives pour améliorer le groupe. Nous avons aussi parlé des situations contractuelles de certains, a expliqué l'entraîneur lyonnais. On souhaite améliorer l'effectif, ce qui n'est pas original car beaucoup d'équipes le veulent également."

Ces derniers jours, des bruits circulaient à propos de la relation supposée fraîche entre le coach et le responsable du recrutement. Blanc a mis les choses au clair ce vendredi. "J'entends et je lis que je ne serais pas d'accord avec Bruno Cheyrou. Je réponds que c'est faux, il peut y avoir des problèmes, mais pas à ce sujet, a-t-il affirmé. On est assez unanimes sur les choix et sur les postes. Après, un mercato c'est délicat, vous n'êtes pas seul, il y a la concurrence... En règle générale, il sert à rectifier ce qui a été fait. Ce ne sera pas facile, mais il faut le faire."

"On cherche un peu d'expérience, du caractère et de l'agressivité"

Si ce n'est pas un secret que l'OL cherche à se renforcer en défense, le Cévenol a toutefois donné quelques caractéristiques recherchées chez de potentielles recrues. "On espère faire vite. On a déjà des pistes, des idées. On cherche un peu d'expérience, du caractère et de l'agressivité, a-t-il énuméré. Voilà les trois ingrédients que je voudrais apporter à ce groupe."