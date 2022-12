Au lendemain de la mort de Pelé, Tetê s'est exprimé sur la disparition de la légende du football. L'attaquant lyonnais évoque un Brésil "meurtri".

On imagine assez facilement que la nouvelle a touché Tetê et l'ensemble du Brésil. Jeudi soir, Pelé, le "Roi" du football, s'est éteint à l'âge de 82 ans. "C'est une situation délicate pour nous, les Brésiliens, mais pas que. Il a révolutionné le football, et pas seulement, a souligné l'attaquant de l'OL ce vendredi. Mon pays est meurtri aujourd'hui, il est en deuil. Il a changé notre pays. On se doit de poursuivre ce qu'il a mis en place."

Le triple champion du monde aura marqué l'histoire de son sport. Il restera dans les mémoires par ses actions et ses coups d'éclat, pas tous filmés certes, mais qui ont impacté l'imaginaire collectif. "Je retiens un match à la Coupe du monde, il est très jeune, et il passe la balle au-dessus du défenseur et marque ce but fantastique", a déclaré Tetê.