OL : Tolisso sera "protégé", un espoir pour Aouar

Remplacé un peu avant l'heure de jeu à Brest, Corentin Tolisso sera "protégé" a indiqué Laurent Blanc. Houssem Aouar est lui toujours incertain, mais avec un espoir d'être rétabli contre Clermont.

Il était prévu qu'il sorte, mais pas aussi tôt. Mercredi à Brest, Corentin Tolisso est sorti un peu avant l'heure de jeu, de quoi interroger sur une éventuelle petite gêne. Laurent Blanc a confié ce vendredi que l'international français serait "protégé" à cause d'un "petit bobo", et donc pour l'heure incertain avant de recevoir Clermont.

Encore des incertitudes

Un autre joueur n'est pas sûr d'être là dimanche, Houssem Aouar. "On ne peut pas dire qu'il y ait des changements dans le groupe, a reconnu l'entraîneur lyonnais. J'espère, sous contrôle du staff médical, qu'on pourra récupérer Houssem Aouar. Je dois encore faire le point. On a quelques problèmes, c'est le lot de toutes les équipes, de tous les entraîneurs. Dès samedi, on n'en saura plus. On peut avoir de bonnes surprises, mais il faut attendre un peu."

En revanche, les blessures de Malo Gusto ("importante") et Henrique ("douloureuse") ne seront pas guéries avant le prochain match.