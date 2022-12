L'OL et ses joueurs, actuels et anciens, rendent hommage à Pelé

Jeudi soir, le football a perdu son "Roi". Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans. L'OL et ses joueurs, actuels et anciens, ont rendu hommage à une légende du jeu.

Alors que la Ligue 1 a repris son cours, le monde du football a appris une triste nouvelle jeudi soir. L'une des légendes du jeu, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, s'est éteinte des suites d'une longue maladie. A 82 ans, le Brésilien aura laissé une trace inestimable dans l'histoire de ce sport, la première star internationale.

L'Olympique lyonnais lui a rendu hommage, écrivant qu'une "légende du football a rejoint les étoiles. Reposez en paix M. Pelé, votre histoire est immortelle." En juin 1961, il était venu disputer une rencontre amicale avec son club de Santos à Gerland. La formation brésilienne s'était imposée 6 buts à 2 (avec un doublé de Pelé) contre Marcel Aubour, Angel Rambert, Roubaud et les autres Lyonnais. Un match effectué dans le cadre d'une vaste tournée à travers l'Europe du "Roi" et de son équipe.

Corentin Tolisso et Rayan Cherki ont eux aussi eu une pensée pour Pelé. Les deux joueurs rhodaniens ont publié sur Instagram une photo du Brésilien.

Ses compatriotes, Caçapa et Anderson, lui rendent hommage

Deux compatriotes de l'ancien buteur, Cláudio Caçapa et Sonny Anderson, partagent la tristesse de tout un peuple. "Le roi Pelé, mon roi Pelé ! Celui qui m’a fait découvrir le football. Celui qui m’a fait rêver. Celui qui avait des gestes incroyables et que je recopiais en passant des heures à regarder des cassettes. Celui qui m’a tout appris sur le football, a écrit l'ex-attaquant. Celui qui est et restera à jamais le meilleur joueur au monde. Un grand manque pour moi et pour le monde du football... Tu es et tu resteras le roi. Toutes mes condoléances à sa famille."

L'actuel entraîneur adjoint de l'OL souhaite lui que son ainé "repose en paix", indiquant qu'il était "le plus grand de tous".

Bryan Bergougnoux se souvient lui d'un trophée remis par l'idole du Brésil. "Quel honneur ce fut pour moi de recevoir une récompense de la part du roi Pelé. Reposez en paix votre majesté", a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.

"Le meilleur joueur du monde" pour Lacombe

Bercé par les exploits de Pelé qu'il a eu l'occasion de côtoyer, Bernard Lacombe a affirmé qu'il était "le meilleur joueur du monde. Il était merveilleux, avec beaucoup de simplicité. C'était un grand personnage du monde du football et du monde sportif. J'ai eu la chance de jouer avec lui au New York Cosmos, c'était un moment merveilleux que nous avons partagé avec ce monsieur, s'est-il souvenu sur Europe 1. Il allait vite, il avait une détente de 70/80 centimètres, à la tête, c'était un phénomène. C'était un grand homme."

Fleury Di Nallo était présent lors du match du 9 juin 1961. Remplaçant, il était entré à la pause. Le petit prince de Gerland se remémore cette affiche de gala. "J'avais 17 ans, j'étais tout jeune. Je ne m'étais pas rendu compte que je jouais contre Pelé. C'était un bon gars, on avait échangé quelques mots [...] C'était quelqu'un de simple. Il m'avait mis un petit pont au milieu de terrain, c'était mon dribble favori, et il avait réussi à m'en faire un, a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Parisien. Ils étaient tous internationaux à l'époque. Il y avait Garrincha sur le côté droit... C'était pratiquement l'équipe du Brésil."