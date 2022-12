OL : une mise au vert du 31 décembre au 1er janvier

A calendrier spécial, organisation spéciale. Les joueurs et le staff de l'OL seront en mise au vert du 31 décembre au 1er janvier, avant le match face à Clermont.

Puisqu'il faut s'adapter à la programmation et au calendrier particulier de cette saison, Laurent Blanc a tranché. Alors que l'OL doit recevoir Clermont le 1er janvier à 17h, son groupe et son staff se réuniront dès le samedi 31 décembre afin de préparer cette partie. "La donne était simple. Si on jouait à 19 ou 21 heures, il n'y avait pas de mise au vert. Nous avons match à 17 heures donc il y en aura une, a confié l'entraîneur rhodanien. Nous nous retrouverons tous ensemble le 31 décembre."

"Je pense que les joueurs préfèrent être avec leur famille"

Ayant évolué à Manchester United entre 2001 et 2003, Laurent Blanc a connu ces rencontres disputées entre Noël et le Nouvel An. Il n'en garde pas forcément un bon souvenir. "Tout le monde parle Boxing Day, je l'ai joué en Angleterre, mais je n'en suis pas fan du tout, a-t-il déclaré. Jouer pendant la période des fêtes, et ça n'engage que moi, je n'en suis pas fou. C'est un moment familial et je pense que les joueurs préfèrent être avec leur famille. Bon, c'est un peu spécial cette année car la Coupe du monde a bouleversé le calendrier. A l'avenir, les choses pourraient revenir à la normale, ou alors ça deviendra une coutume de voir du foot français fin décembre."