Tetê estime que l'OL a "progressé dans l'esprit d'équipe"

Entre les deux rendez-vous de la semaine, Brest et Clermont, Tetê s'est confié sur la bonne prestation de l'OL en Bretagne. Le Brésilien note un progrès au niveau de "l'esprit d'équipe.

A l'image de ses compatriotes au Brésil, Tetê a été touché par la mort de Pelé jeudi soir. Après avoir vanté les prouesses du "Roi", l'attaquant de l'OL est revenu sur la performance des Lyonnais à Brest mercredi (2-4), avant d'évoquer sa prestation et celle de Saël Kumbedi.

Les progrès aperçus à Brest

"Cette pause nous a faits du bien. On s'est bien entraînés aussi avant le match à Brest et globalement, nous travaillons beaucoup pendant les séances. On avait la volonté de vaincre avant d'affronter les Brestois, ce qu'on a réussi à faire. Nous avons progressé dans l'esprit d'équipe. On a fait les efforts dans le même sens. Tout cela vient des efforts fournis à l'entraînement et de ce qu'on se dit la semaine. On est motivés, investis et on fera tout pour continuer à glaner de la confiance."

Le management de Laurent Blanc

"Le coach nous parle beaucoup au quotidien, il est toujours près de nous. Il nous dit de prendre de plaisir lorsqu'on joue, qu'on est sur le terrain. Il nous parle d'intensité, de tactique, et nous avons mis ça en pratique contre Brest."

"J'en veux plus"

Son état d'esprit du moment

"Je suis focalisé sur l'entraînement et sur le travail. Je donne tout. Après, c'est à l'entraîneur de choisir son 11. Je suis très heureux de jouer, d'aider l'équipe et d'avoir marqué ce but. On n'est jamais satisfait, moi, j'en veux plus, ça ne me suffit pas encore. Je suis bien physiquement et moralement, mais il faut toujours travailler plus."

Son premier but à l'extérieur et le fait de jouer devant son public

"Je suis très heureux d'avoir enfin marqué à l'extérieur, mais que je marque ou donne une passe décisive, je suis là pour être décisif. Nous avons fait un grand match qui montre la force de l'équipe. J'aime jouer à domicile, c'est un peu spécial, certainement grâce au public qui nous encourage. Il y a peut-être un parfum différent au Grand Stade."

Son placement comme ailier droit

"Cette position me plaît. Je suis content de jouer à ce poste."

"Mon futur est entre les mains de mon agent et de l'OL"

Son futur, alors qu'il est prêté par le Shakhtar Donetsk

"Pour l'instant, ce n'est pas mon affaire. C'est entre les mains de mon agent et de la direction de l'Olympique lyonnais. Mon seul souci est de pouvoir bien m'entraîner, jouer, de marquer et de faire des passes décisives."

Au sujet de Saël Kumbedi

"C'est un grand joueur du haut de ses 17 ans. Il a un gros potentiel et il a montré qu'il était prêt à jouer malgré son jeune âge. Je suis très heureux pour lui et je pense que c'est un garçon qui va continuer à nous aider."