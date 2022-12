Botafogo, autre club de Textor, a réglé ses problèmes de trésorerie

Faisant face à des problèmes de trésorerie en ce mois de décembre, Botafogo a réglé ses complications. Le club détenu par John Textor a épongé une dette de 9,55 millions d'euros.

Le passage à la nouvelle année sera certainement plus calme désormais du côté de Botafogo. En ce mois de décembre, la formation brésilienne était en proie à des soucis de trésorerie, notamment pour payer les salaires et les primes des joueurs et du staff.

Ce vendredi, le club détenu à 90% par John Textor, propriétaire de l'OL Groupe via Eagle Football, a annoncé qu'une dette de 9,55 millions d'euros (54 M€ de reais) à la mairie de Rio de Janeiro avait été effacée. "Le paiement réaffirme l'engagement de la direction envers les accords signés et constitue une excellente nouvelle pour le Social Club, qui pourra à nouveau signer des projets encouragés par le gouvernement pour le développement des sports olympiques", a communiqué Botafogo.

Les actionnaires indiquent avoir investi plus de 35 M€

Le site Fogaonet indique que le club avait versé ce qu'il devait aux joueurs concernant les primes, les salaires et les droits à l'image. Les actionnaires devaient également, suivant le pacte conclu, investir 26,5 M€. Ils ont finalement injecté 35,3 M€.