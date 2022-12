Clermont : Ogier pense que l'OL "reste fragile"

Florent Ogier (Clermont) et Lebo Mothiba (Troyes) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

11e de Ligue 1, Clermont cherchera à se relancer à Décines ce dimanche. Battus par Lille mercredi, les Clermontois espérèrent profiter des défaillances lyonnaises aperçues cette saison.

La série de Clermont n'est pas bonne. En Ligue 1, il reste sur six matchs sans victoire, dont une dernière défaite concédée à la maison contre Lille mercredi (0-2). Pour se relancer, les Clermontois souhaitent réaliser un gros coup en battant l'OL dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1 (17h).

"L'OL a aussi connu des moments difficiles"

Florent Ogier, défenseur du club auvergnat, n'a pas caché son ambition, même si son futur adversaire est sur le papier mieux armé. "L'Olympique lyonnais doit jouer les premiers rôles en championnat. Par rapport au budget et en matière de qualités individuelles. Mais on y va pour gagner, a-t-il clamé. On a vraiment une chance de le faire face à une équipe qui sort d'une bonne performance (victoire à Brest 2-4) mais qui a aussi connu des moments difficiles. Je pense que ça reste fragile. A nous d'insister là-dessus."