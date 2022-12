Brest - OL (2-4) : une animation offensive qu’on aimerait revoir

Pendant une petite heure à Brest, l’OL a montré un beau visage, peut-être le meilleur de sa saison. Une impression due surtout au système offensif et à l’animation mis en place.

Hormis un but sur un corner ou coup franc, l’OL a fait un bel étalage de son bagage offensif mercredi à Brest (2-4). Un jeu direct (réalisation de Maxence Caqueret), une attaque rapide (Rayan Cherki), un penalty (Alexandre Lacazette) et une combinaison en triangle pour finir (Tetê). L’Olympique lyonnais a surtout brillé pendant un peu moins d’heure, avant progressivement de baisser le pied et de voir les Brestois prendre le dessus.

Outre ces dernières minutes plus difficiles, l’équipe de Laurent Blanc a affiché un niveau qu’elle a rarement égalé cette saison en attaque, le tout dans un 4-2-3-1 que l’entraîneur avait plutôt délaissé jusqu’ici. “Le choix du système était le bon au vu du résultat”, a acquiescé Caqueret après la rencontre, un constat validé par son entraîneur.

“Souvent la victoire détermine les impressions. Il faudra regarder, analyser tout ça, mais je suis satisfait. Il y a eu du positif dans l'utilisation du ballon et un peu moins dans le domaine défensif, a toutefois rappelé Laurent Blanc. On ne va pas tout gommer en un match. J'ai bien aimé certaines situations offensives.”

Un pressing efficace

Dans le premier acte, les Rhodaniens ont livré une copie presque parfaite, sauf pendant cinq minutes, ce qui leur a coûté un but. Autrement, ils ont acculé les Bretons dans le camp grâce à un jeu long précis et à leur faculté à se positionner intelligemment pour récupérer les seconds ballons. On notera que le pressing a été plutôt efficace. “Nous avons fait une première période de très haut niveau, a apprécié Anthony Lopes. On met ce quatrième but qui nous fait du bien. On avait commencé à garder un peu moins le ballon. Brest est revenu au score sur la fin, mais c’est positif.”

Les projections de Caqueret, la qualité de Lacazette pour combiner avec ses coéquipiers, les bonnes performances de Karl Toko-Ekambi et Tetê, tout cela est à souligner. En position de numéro 10, Cherki a été un élément important en jouant souvent juste, tout en créant des différences. “J’avais des consignes pour me replacer défensivement, mais beaucoup de liberté sur le plan offensif”, a confié le jeune milieu joueur de 19 ans.

Un OL moins stéréotypé

Ce changement tactique par rapport aux matchs amicaux s’est avéré payant, bien que possiblement forcé en raison des absences (Tagliafico, Gusto ou encore Aouar). Avec le ballon, l’OL a été moins stéréotypé qu’à l’accoutumée, tout en apportant de la percussion grâce à ses ailiers. “Il faut s'adapter et ne pas donner une importance excessive au système. Elle existe, mais les joueurs animent ces systèmes qui se déforment parfois en d'autres schémas, a expliqué le coach lyonnais. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a amené du danger dans la surface adverse, car dans la nôtre, on est assez fébriles. J'avais pris cette décision de mettre ces joueurs pour mettre en difficulté la défense adverse.”

Sur le terrain, son groupe a visiblement pris du plaisir pendant une heure, ce qui témoigne d'une progression par rapport aux dernières semaines. “On en met quatre mais on manque aussi quelques situations. Dans le jeu, on propose mieux que ce que l’on a fait lors des rencontres de préparation. Le plus important, c’était ce match de Brest. On a été à la hauteur, on a gagné, on a fait de bonnes choses, a salué Caqueret. Nous sommes contents de ce match. On prend beaucoup de confiance.”

Et c’est peut-être cela le plus important après ce succès en Bretagne. A la peine sur la première partie du championnat, Sinaly Diomandé et ses partenaires se trouvent désormais dos au mur, pour l’instant éloignés des places européennes. En cette reprise de la compétition, il est capital que l’effectif regagne de la confiance. Cela passe par des victoires et par du travail, car la dernière demi-heure montre bien que l’OL n’est pas encore guéri, ce qu'a reconnu Blanc après la partie.