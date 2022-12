Ligue 1 : l'OL est toujours 8e, mais a grignoté un peu son retard

Lacazette et Reine-Adélaïde lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Vainqueur à Brest mercredi, l'OL reste à la 8e place après 16 journées. Il en a néanmoins profité pour rattraper un peu son retard sur Lorient et Rennes.

On le savait, l'Olympique lyonnais ne remontera pas tout de suite au classement. Avec seulement 21 points en 15 journées, il était très loin des objectifs du début de saison à la trêve. Mercredi, pour la reprise, il devait absolument l'emporter à Brest afin se relancer sur de bonnes bases. C'est ce qu'il a réussi à faire de belle manière (2-4), de quoi grignoter un peu son retard sur quelques concurrents, même s'il reste 8e (24 pts).

Les concurrents de l'OL ont globalement assuré

Les adversaires directs de l'OL ont plutôt bien géré ce retour de la Ligue 1, mais Lorient, Rennes et Lens ont malgré tout perdu des plumes dans la bataille. Les deux clubs bretons ont perdu, respectivement 2 à 0 contre Montpellier et 3 à 1 à Reims. Les Lensois ont eux partagé les points avec Nice (0-0). Les autres, Marseille, Monaco et Lille, ne sont pas passés à côté.

Au classement, le groupe de Laurent Blanc ne progresse donc pas, mais il revient à sept longueurs du Stade Rennais, 4e. Le 3e rang, place occupée par l'OM, est à neuf unités. L'ASM, première équipe européenne actuellement (5e), est à six points de l'Olympique lyonnais.

Même en cas de succès face à Clermont dimanche, Lacazette et ses coéquipiers resteraient 8es puisque les Merlus (7es) comptent quatre longueurs d'avance.