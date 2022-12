Clermont : "Avec Blanc, l'OL ne sera pas loin de l'Europe", estime Gastien

Avant d'affronter l'OL, Pascal Gastien s'est montré élogieux envers son confrère Laurent Blanc. L'entraîneur de Clermont estime que le coach lyonnais peut mener son équipe proche des places européennes.

En manque de résultat dernièrement, Clermont s'apprête à se rendre à Décines sans être en pleine confiance (dimanche 17h). De son côté, l'OL est encore assez loin de ses objectifs, même si la victoire à Brest a fait du bien au moral. Pour l'entraîneur auvergnat Pascal Gastien, son futur adversaire sera européen ou proche de l'être en fin de saison. "On s'attend à ce que ce soit dur car ils doivent absolument nous battre. C'est logique. Après, c'est normal qu'ils reviennent dans la course pour l'Europe vu leur effectif. Avec Laurent Blanc, ils ne seront pas loin. On sait ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est capable de faire avec une équipe. Quand il était au PSG, c'est le moment où le club jouait le mieux au ballon, a-t-il observé. Il va remettre les choses en place petit à petit."

"L'OL a été un peu friable lors des matchs amicaux"

Comme son défenseur Florian Ogier, le coach clermontois a tout de même noté des faiblesses chez les rhodaniens, surtout sur l'aspect défensif. "Ils ont été un peu friables lors des matchs amicaux. Il y a quand même de la qualité chez tous les joueurs lyonnais alors automatiquement, la différence se fait là", a-t-il reconnu.