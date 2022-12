OL - Clermont : un précédent complétement fou

Houssem Aouar (OL) et Johan Gastien (Clermont) (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

La dernière fois que Clermont a voyagé à Décines, le match s'est soldé par une affiche totalement folle avec un 3-3 au coup de sifflet final. Paquetá a inscrit un but collectif superbe.

Remontons au mois d'août 2021. Peter Bosz débutait son aventure à la tête de l'OL et pour la 3e journée de Ligue 1, son équipe recevait Clermont. Mal embarqué après un nul et une défaite, l'Olympique lyonnais devait relever la tête en s'imposant face aux Auvergnats. Et la partie commençait bien pour les Rhodaniens avec un penalty transformé par Moussa Dembélé dès la 5e minute.

Mais très vite, le promu égalise sur corner avec un but contre son camp de Sinaly Diomandé (12e, 1-1). Petit à petit, Anthony Lopes et ses coéquipiers reprennent le dessus et inscrivent deux réalisations, par Dembélé une nouvelle fois (21e) et surtout par Lucas Paquetá (45e+1, 3-1).

L'OL a tout gâché en fin de match

Le Brésilien a marqué sur une action collective de toute beauté au terme d'un double une-deux avec Bruno Guimarães et Houssem Aouar. Mais à l'image de cet OL, son avantage va fondre sur un doublé de Rashani en fin de rencontre (80e et 90e+1). Pourtant, l'Olympique lyonnais a eu plusieurs grosses opportunités de l'emporter dans les dernières minutes, même s'il en est de même pour son adversaire.

Une affiche au scénario fou, des buts, voilà le souvenir du dernier passage du club clermontois à Décines. Dimanche, les deux équipes se retrouveront à nouveau dans ce même stade, avec l'envie pour les supporteurs d'observer un spectacle aussi enthousiasmant, mais un résultat différent certainement, en ce 1er janvier.