OL - Mercato : Strasbourg prêt à faire coup double cet hiver ?

Laissé sur le banc contre Nantes après sa titularisation en Coupe de France, Bradley Barcola attend d’avoir des garanties. A la veille du match entre l’OL et Strasbourg, le club alsacien suivrait avec attention ce dossier, en plus de celui de Romain Faivre.

Les bons points distribués par Laurent Blanc entre samedi et mardi n’auront pas découlé sur quelque chose de concret pour Bradley Barcola. Titularisé pour la première fois de la saison face au FC Metz, l’attaquant avait inscrit son premier but en carrière et comptait pouvoir maximiser dessus avec le rendement en dedans de Karl Toko-Ekambi. Finalement, le Camerounais, parfaitement remis sa gêne, a tenu sa place à Nantes (0-0) et Barcola est lui resté tout le match sur le banc malgré la prestation insipide de son coéquipier. Il y a une semaine, l’international U20 français avait concédé qu’il ne souhaitait qu’une chose pour son futur court terme, "simplement jouer".

Strasbourg veut des renforts offensifs

Une volonté qui avait été entendue par son coach qui avait lui mis en avant le fait de devoir composer avec la concurrence. Avec encore un peu plus de quinze jours de mercato, Bradley Barcola va-t-il quitter l’OL ? Il y a quelques jours, L’Equipe avançait que Saint-Gall, club suisse, était chaud pour l’attirer en prêt. C’est également le cas de Strasbourg. A la recherche de solutions offensives pour se sortir de la zone de relégation et compenser le départ d’Adrien Thomasson, le club alsacien lorgnerait du côté de l’OL. Il y a Romain Faivre mais aussi Bradley Barcola d'après Alsasports. La situation difficile des deux joueurs ne serait pas pour déplaire au RCSA pour demander des prêts. Les dirigeants des deux clubs auront peut-être l’occasion d’en discuter avant et après le match de Ligue 1, samedi soir (21h).