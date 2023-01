Dans une saison où la Coupe de France est désormais presque un objectif prioritaire, Laurent Blanc ne veut pas tomber dans le piège de Chambéry. Samedi, il alignera l’équipe la plus compétitive possible.

"La tête dans le sac". Après la défaite (1-2) contre Strasbourg, Laurent Blanc a plus dû jouer au psychologue que véritablement au coach. Depuis une semaine, l’entraîneur de l’OL tente de remettre la tête à l’endroit à ses joueurs dans la préparation au 16e de finale de Coupe de France. Opposés à Chambéry, les Lyonnais vont retrouver le Parc OL, une semaine après les sifflets et les débordements observés contre Strasbourg. Pour le technicien français, jouer de nouveau à Décines aussi vite est plutôt une bonne chose afin de rapidement se rattraper de la déconvenue strasbourgeoise.

"J’ai dit aux joueurs qu’il faut avoir envie de retourner au stade le plus vite possible. J’ai revu le match et s’ils refont le même match que contre Strasbourg, on en gagnera des matchs. C’est la coupe, ce n’est pas le niveau de l’équipe qui est très important. C’est la mentalité. Quand vous rencontrez une équipe comme Chambéry qui évolue en N3, si vous gagnez vous aurez juste droit au résultat, si vous perdez vous faites les gros titres."

"Chambéry est très solide défensivement"

Face au voisin savoyard qui a pour ambition de faire un exploit, l’OL joue une partie de sa saison. Distancé dans la course à l’Europe en Ligue 1, le club lyonnais peut trouver dans la Coupe de France un chemin plus rapide pour être européen. Encore ne faut-il pas tomber dans le piège que peut réserver cette coupe et un petit poucet transcendé malgré un terrain qui ne sera pas aussi champêtre comme cela aurait pu être le cas si le club de National 3 avait reçu à la maison. "On les a observés comme n’importe quelle équipe de Ligue 1. Ils jouent avec leurs qualités, très solides derrières. Sur les coups de pieds et corners, ils mettent toute leur énergie. Ils ne vont pas nous ouvrir les portes."

N’est-ce pas trop risqué de miser une partie de sa saison sur une compétition aussi aléatoire ? Blanc le concède mais estime que le "calendrier est loin d’être surchargé. Avant avec la Coupe de la Ligue, l’Europe, il fallait faire des choix. Là, avec un match par semaine…" Quand certains auraient peut-être espéré voir de jeunes pousses du centre de formation taper à la porte des professionnels, Laurent Blanc a été clair. L’espace entre les matchs lui laisse la possibilité de jouer sur les deux tableaux. Samedi, c’est donc une "équipe la plus compétitive possible" qui sera alignée face à Chambéry. Une façon de mettre toutes les chances de son côté pour éviter de tomber dans le piège et faire les gros titres dominicaux.