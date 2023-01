OL : les U19 glanent une victoire précieuse face à Bobigny (2-0)

Dans la difficulté, l'OL est parvenu à dominer Bobigny ce dimanche à Meyzieu. Un succès 2 à 0 crucial pour la suite du championnat.

Dans ce choc entre 5e et le 4e, ce sont les U19 de l'OL qui ont piqué les premiers grâce à Diawara. Dès la 4e minute, l'attaquant, bien lancé en profondeur par Furher, a parfaitement conclu son duel avec le gardien de Bobigny (1-0). La suite a été plus difficile pour les jeunes Lyonnais, qui ont vu les Franciliens faire le siège de leur camp. Toutefois, sur certains contres bien menés, les Gones auraient pu inscrire un deuxième but, notamment par Gueye (11e), Furher (45e) ou encore Mvouama (53e).

Beaucoup d'abnégation et de solidarité du côté lyonnais

Bengui a lui permis aux Rhodaniens de préserver leur avantage en réalisant plusieurs interventions décisives. Malmenés très souvent dans cette partie, les protégés d'Eric Hély ont fait preuve de beaucoup d'abnégation et de solidarité pour conserver cette avance, avant que Gueye de valide le succès des Rhodaniens sur un coup franc direct à la 82e (2-0).

Une semaine après son revers à Clermont (3-2), l'OL se relance contre un gros client de son championnat. Il revient à deux longueurs de la 4e place occupée par son adversaire du jour, et n'a pas encore dit adieu à ses ambitions de playoffs. Pour cela, il faudra engranger d'autres bons résultats, par exemple face à Metz (1er) lors de la prochaine journée le 5 février. Mais avant cela, rendez-vous en 16es de finale de la Coupe Gambardella à Linas-Montlhery le 29 janvier.

Le 11 de l'OL : Bengui - Ali Hassan, Mbatshi, Mounsesse, Kango - De Carvalho, Coponat - Fuhrer, Mvouama, Gueye - Diawara

Le banc : Cheikh, Marsin, R. El Djebali, Berthelin, Pereira