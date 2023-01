OL - Mercato : l’entourage de João Gomes peste contre Flamengo

Entre João Gomes et Flamengo, le torchon ne brûle pas mais l’entourage du milieu n’est pas vraiment satisfait. Malgré l’offensive de l’OL, la tentation de Joao Gomes reste Wolverhampton.

Il est beaucoup question de départs à l’OL et un peu moins d’arrivées. Pourtant, Bruno Cheyrou a confirmé la semaine dernière l’intérêt porté par les Lyonnais à João Gomes. Présent au Brésil pendant quelques jours, le chef du recrutement en a profité pour négocier avec Flamengo et exposer le projet collectif et individuel au milieu de terrain. Si l’offre de l’OL (17+2 millions d’euros) a rapidement convaincu le club brésilien de mettre en stand-by les négociations avec Wolverhampton, pour le joueur, cela semble un peu plus difficile. Comme mis en avant dès le début de ce dossier, João Gomes avait donné son accord aux Wolves et tout devait être bouclé avant que l’OL ne débarque.

Sur ce point-là, l’international U20 brésilien n’a pas changé et continue de vouloir respecter sa parole. Flamengo tente bien de mettre la pression sur Wolverhampton et sur le joueur sans succès. D’après O’Globo, João Gomes continue de donner sa préférence au club anglais et son agent, qui a fait part de son mécontentement concernant les tractations de l’affaire, souhaite que le président Rodolfo Landim respecte la volonté de João Gomes et favorise un départ vers la Premier League. En attendant que ce statu quo à quatre débouche enfin sur quelque chose, le milieu de terrain a repris avec le groupe de Flamengo même s’il reste désormais à l’écart des rencontres du club brésilien.