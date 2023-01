A la recherche d’un latéral droit, Chelsea a jeté son dévolu sur Malo Gusto. Quand l’OL entend garder son joueur jusqu’à l’été, les Blues souhaitent passer à l’action dès cet hiver.

Et s’il était celui qui quittait finalement l’OL cet hiver ? Ce n’est clairement pas dans les plans actuels du club lyonnais mais Malo Gusto est dans le viseur de Chelsea. Et quand on connait la force de frappe financière des Blues ces derniers mois, les supporters sont en droit de s’inquiéter. Comme annoncé ces derniers jours, le club londonien est tombé sous le charme du latéral droit lyonnais et verrait en lui la doublure de Reece James. Malgré une saison compliquée à l’image de celle de l’OL, Chelsea profite lui de l’hiver pour tenter d’inverser la tendance et a dépensé près de 500 millions d’euros depuis six mois.

Gusto est en fin de contrat en juin 2024

A la poursuite d’une solution fiable derrière leur international anglais à droite de la défense, les Blues devraient passer à l’action d’ici la fin du mercato d’après The Telegraph. Aucune offre ne serait encore parvenue sur le bureau de Jean-Michel Aulas mais elle ne devrait pas tarder. D’après le média anglais, Graham Potter a érigé Malo Gusto comme priorité et ne compte pas attendre cet été pour se renforcer, chose que l’OL rêverait secrètement. Face à cet intérêt, Chelsea devrait lancer l’opération séduction auprès du club lyonnais d’ici à vendredi avec une offre qui, d’après The Telegraph, devrait "permettre d’arracher Gusto à l’OL". Une somme qui amènerait les dirigeants lyonnais à revoir leur position et à y réfléchir à deux fois ?