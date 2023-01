Parti de l’OL en 2018 pour Monaco, Willem Geubbels vient de quitter libre la Principauté. Ayant intégrer un intéressement lors d’une potentielle revente, l’OL ne touchera rien sur le départ de l’attaquant à Saint-Gall.

Un espoir déchu. En 2018, Jean-Michel Aulas n’avait pas caché son mécontentement dans la décision prise par le clan de Willem Geubbels et de partir du côté de l’AS Monaco. L’OL avait malgré tout reçu un chèque de 20 millions d’euros pour un joueur de 17 ans mais le club lyonnais misait beaucoup sur le natif de Villeurbanne. Preuve que le club formateur avait des espoirs sur Geubbels ? Il avait inséré un intéressement dans le deal signé avec Monaco en vue d’une potentielle revente.

Premier joueur né au 21e siècle à jouer en Ligue 1

Malheureusement, les espoirs d’un jour n’ont jamais été confirmés par l’attaquant sur le Rocher et l’OL ne touchera pas quelques pécules de plus dans l’opération. Après quatre saisons à Monaco, Willem Geubbels a pris en qualité de joueur libre la direction de Saint-Gall, actuel troisième du championnat suisse, où il tentera de (re)lancer sa carrière à seulement 21 ans. Premier joueur né au 21e siècle à faire ses débuts avec l’OL et en Ligue 1 à l’âge de 16 ans (4 matchs), Willem Geubbels n’a joué que 17 matchs avec Monaco à cause d’une répétition de blessure et avait été prêté la saison dernière à Nantes, avec qui il a soulevé la Coupe de France.