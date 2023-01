OL : Vanessa Gilles et Catarina Macario saluées par l’IFFHS

A son avantage depuis son arrivée à l’OL, Vanessa Gilles a eu les honneurs de l’équipe-type nord américaine de l’IFFHS. La défenseuse partage l’affiche avec Catarina Macario et la future Lyonnaise, Melchie Dumornay.

Elle n’ont malheureusement pas encore pu partager le maillot de l’OL mais Vanessa Gilles et Catarina Macario font déjà équipe grâce à la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS). En ce mois de janvier, l’IFFHS a dévoilé son onze-type de l’année 2022 et l’on retrouve les deux joueuses lyonnaises. Arrivée en septembre dernier, Gilles a rapidement su s’imposer chez les Fenottes pour devenir le parfait complément de Wendie Renard à l’image du match contre Montpellier, samedi (2-0).

Dumornay également présente

Prêtée jusqu’à la fin de la saison, la Canadienne va devoir encore patienter un peu avant d’évoluer avec Macario. Cette dernière est toujours en phase de rééducation après sa rupture des ligaments croisés et devrait être de retour dans quelques semaines. A noter que l’OL est également représentée avec une future joueuse puisque les prestations de Melchie Dumornay avec le Stade de Reims et Haïti ne sont pas passées inaperçues. Preuve que les Fenottes ont fait un gros coup en mettant la main sur la joueuse de 19 ans qui était suivie par les plus grands clubs européens et mondiaux.

L’équipe-type IFFHS de la CONCACAF : Sheridan (CAN) - Sauerbruun (USA), Girma (USA), Gilles (CAN) - Lavelle (USA), Fleming (CAN), Macario (USA), Dumornay (HTI) - Smith (USA°, Morgan (USA), Shaw (JAM)