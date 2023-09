Lindsey Horan, capitaine des Etats-Unis (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lindsey Horan (USA), Damaris Egurrola, Daniëlle van de Donk (Pays-Bas) et Christiane Endler (Chili) rejoindront leur sélection respective dans le cadre de la trêve internationale de septembre.

Quatre nouvelles joueuses de l'OL féminin participeront à la prochaine trêve internationale de septembre. Après Gilles (Canada), Dumornay (Haïti) et Däbritz (Allemagne), c'est au tour de Lindsey Horan d'être de la partie avec sa sélection américaine et la nouvelle entraîneuse en intérim, Twila Kilgore. La milieu de terrain de 29 ans disputera deux rencontres amicales avec les États-Unis face à l'Afrique du Sud, le vendredi 22 et dimanche 24 septembre prochain. Ces deux sorties seront les premières depuis le fiasco australien. Les Américaines, tenantes du titre, avaient été éliminées dès les 8ᵉˢ de finale de la Coupe du monde face à la Suède aux tirs au but (5-4), début août.

Ligue des Nations pour Damaris et van de Donk

De leurs côtés, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk font partie de la liste des joueuses hollandaises retenues pour le prochain rassemblement. Les deux Fenottes joueront leurs deux premiers matchs dans le cadre de la Ligue des Nations. Elles feront face à la Belgique le vendredi 22 (20h30) et l'Angleterre le mardi 26 (20h). Lors de la dernière Coupe du monde, les Pays-Bas avaient pris la porte dès les quarts de finale par l'Espagne (2-1, après prolongations), futur vainqueur de la compétition fin août.

Le Mondial, Christiane Endler ne l'a pas joué avec le Chili, éliminé en barrage par Haïti. La gardienne retrouvera la sélection pour la première fois depuis cette triste élimination avec deux amicaux contre la Nouvelle-Zélande le 24 et 26 septembre.