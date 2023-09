Lundi, l’OL a décidé de se séparer de Laurent Blanc. Le coach français devient le 4e à être remercié en cours de saison sur les six derniers entraîneurs lyonnais.

Pendant des années, Jean-Michel Aulas avait mis en avant cette statistique qui n’en était finalement pas vraiment une. Mais en prenant s'asseyant sur le banc de l’OL, les entraîneurs étaient presque quasiment certains d’aller au bout jusqu’au bout de leur contrat. En plus de 30 ans de présidence, Aulas n’avait viré que Guy Stéphan en cours de saison. C’était en 1996-1997 soit une éternité. Seulement, cette norme n’en a plus été une depuis le 23 décembre 2015. Cette date correspond au licenciement d’Hubert Fournier après seulement un an et demi sur le banc lyonnais.

Il y a bien eu ensuite l’ère Bruno Genesio et Rudi Garcia, mais sur les six derniers coachs de l’OL, quatre ont pris la porte en cours de saison. Depuis lundi, Laurent Blanc est le dernier en date. Se séparer d’un coach est donc devenu une spécialité lyonnaise ces dernières saisons avec Sylvinho qui n’aura tenu que neuf matchs en 2019 puis Peter Bosz débarqué en octobre dernier et qui voit donc son successeur connaitre le même sort moins d’un an après. Les entraîneurs passent, mais les résultats ne changent pas forcément…