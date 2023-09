Pour leur troisième et dernière rencontre dans le cadre d'un tournoi international, les U19 de l'équipe de France ont gagné face à la Serbie (1-0).

Deux victoires en trois matchs pour les Français U19. Les joueurs de Bernard Diomède se sont en effet imposés 1 but à 0 face à la Serbie, pays hôte de la compétition amicale, mardi au Spartak Stadium de Subotica. Après une défaite inaugurale face au Monténégro (0-2), les Bleuets ont ensuite relevé la tête face à la sélection hongroise samedi dernier (2-0). Ils ont conclu de belle manière leur campagne internationale mardi en inscrivant l'unique but de la rencontre par l'intermédiaire d'Emmanuel Biumla Bayiha (60ᵉ minute de jeu).

Bengui et Kumbedi titulaires, Sarr sur le banc

Pour ce tournoi, trois joueurs de l'OL avaient été retenus. Justin Bengui et Saël Kumbedi étaient titulaires au coup d'envoi contre la Serbie. À l'inverse de Mamadou Sarr qui a assisté à la victoire des siens depuis le banc de touche. Bengui n'a néanmoins disputé que les 45 premières minutes après avoir cédé sa place à Noah Raveyre. Avec ce second succès, les Bleuets se classent à la troisième place du classement avec six unités au compteur. Le Monténégro (1ᵉʳ) et la Serbie (2ᵉ) les devancent avec une meilleure différence de buts (+4 et +3 contre +1 pour les Bleuets). La Hongrie occupe la 4ᵉ place avec 0 point.