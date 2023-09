Avec de nombreux joueurs issus de l’Académie, mais aussi des prêts, l’OL n’a dépensé "que" 126 millions d’euros pour construire son effectif actuel. Même si avec les primes à la signature de certains joueurs, le total est en réalité bien plus supérieur.

L’effectif de l’OL n’est-il finalement pas surcoté ? C’est la question que se posent de nombreux observateurs suite aux dernières saisons sans relief des Lyonnais. Les joueurs ne seraient-ils pas vu plus beaux que ce qu’ils sont réellement ? On peut forcément s’interroger même si à l’heure actuelle, le groupe lyonnais a des qualités bien plus élevées que la 18e place qu’occupe le club après quatre journées de Ligue 1. Encore faut-il le montrer sur le terrain et c’est une tout autre histoire. Pour cette saison 2023-2024, l’effectif lyonnais aura coûté 126 millions d’euros à la direction, d’après les estimations faites par le CIES, l’Observatoire du football.

Des primes à la signature conséquentes

Un total qui place l’OL à la 6e place au classement des effectifs de Ligue 1 derrière l’intouchable PSG (plus d’un milliard de dépenses), l’AS Monaco (364M€), le Stade Rennais (209M€), l’OM (197M€) et l’OGC Nice (182M€). Néanmoins, ce classement reste à nuancer. Il y a certes beaucoup de joueurs de l’Académie dans l’effectif de l’OL en 2023-2024 (Lopes, Caqueret, Cherki, El Arouch, etc) mais ce classement ne prend en compte que les indemnités de transferts, bonus et sommes versées pour les prêts payants.

Avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Dejan Lovren, l’OL a mis la main gratuitement sur des anciens de la maison, mais ces arrivées n’ont de gratuite que le nom. Les primes à la signature ont été conséquentes pour ces trois joueurs et valent très clairement une potentielle indemnité de transfert s’ils avaient été sous contrat dans un autre club.