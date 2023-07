L’OL a plus d’une offre pour la vente d’OL Reign

Lu Barnes (OL Reign) contre Houston (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans l’obligation de vendre l’OL Reign avec l’intégration de l’OL féminin à la structure de Michele Kang, le club lyonnais assure avoir plusieurs offres. Il ne reste qu’à trouver le bon acheteur et à concrétiser l’affaire.

Elle est l’un des points de désaccord entre l’OL et la DNCG. La vente de l’OL Reign fait partie de ces pièces de tension entre les deux instances après la décision du gendarme financier d’encadrer la masse salariale de l’OL. Dans le projet présenté par John Textor, la vente de l’OL Reign a été intégrée dans le budget, bien qu’elle ne soit pas effective en ce 7 juillet 2023. Néanmoins, elle est obligatoire depuis l’arrivée de Michele Kang.

L’OL féminin va intégrer une nouvelle structure dans laquelle sera également présent le Washington Spirit, déjà propriété de Kang. "Nous avons une obligation légale de vendre notre franchise féminine installée aux USA, OL Reign, puisque Michel Kang, actionnaire d’Eagle et propriétaire des Washington Spirits ne peut pas détenir deux franchises", a de nouveau précisé Santiago Cucci face aux journalistes jeudi.

Un prix qui ne peut être en dessous de 53M$

Quoi qu’il arrive, l’OL devra donc se délester de l’OL Reign dans les mois qui arrivent, ce qui veut dire que la vente intégrée dans le plan de Textor interviendra à un moment ou un autre. Quand ? Telle est la question et c’est en partie ce qui chiffonne la DNCG. Le gendarme assure ne pas être sûr que les 53 millions de dollars avancés par l’OL arrivent un jour. Chose que réfute le club lyonnais, avançant une loi américaine concernant la vente de franchise. "Il y a une deuxième "obligation", le prix de vente ne se fera pas en dessous de 53 millions de dollars. En effet, c’est le dernier prix effectif d’une vente et les suivantes ne peuvent se faire en dessous selon la loi américaine. Ne pas tenir compte de cette future entrée et la considérer à 100% nul est surprenant et incompréhensible techniquement. Sachant qu’il y a plus qu’un acheteur potentiel…"

S’il n’a pas voulu donner de chiffres exacts, Santiago Cucci assure que l’OL ne vendra pas pour moins de 50 millions de dollars. Mais, ça ne semble pas suffisant pour la DNCG, ce qui va pousser l’OL à faire très certainement appel pour valider le budget promis.