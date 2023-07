OL - DNCG : la vente d’OL Reign au centre du désaccord ?

Rose Lavelle, milieu de l’OL Reign contre Kansas City (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mardi, la DNCG a statué un encadrement de la masse salariale et des transferts pour l’OL. Une décision surprenante pour le club lyonnais avec comme point de désaccord la ventre d’OL Reign pour 50M€.

Avec les arrivées de Skelly Alvero et Clinton Mata, en attendant celle de Renato Tapia, l’OL ne donne pas l’impression d’avoir été sanctionné par la DNCG. Pourtant, mardi, c’est bien un encadrement de la masse salariale et des transferts qui a été prononcé par le gendarme financier du football français. Cette décision a été accueillie avec surprise par le club lyonnais, comme il l’a confié dans un communiqué, regrettant "que certains éléments factuels, y compris des engagements financiers, fournis par l'actionnaire et ses partenaires, n'aient pas été pris en considération par la DNCG."

Face à cette situation, l’OL a annoncé réfléchir à faire appel auprès de la commission afin de lever cette sanction. Seulement, John Textor va devoir apporter les garanties demandées pour ne pas voir l’OL être encore plus les mains liées que ce qu’il n’est actuellement.

L'OL peut être plus lourdement sanctionné

C’est tout ce qui pousse la direction lyonnaise à ne pas prendre de décision hâtive concernant cet appel. Elle peut le faire jusqu’au 11 juillet, mais il faudra pour ça apporter 50 millions d’euros. D’après L’Equipe, c’est la vente d’OL Reign qui a en partie eu raison de l’oral passé par Textor, il y a une semaine puis ces dernières heures. L’OL planche sur une vente à 50 millions d’euros, seulement ce rachat de la franchise américaine n’est toujours pas effectif et n’a pas convaincu la DNCG.

Cette dernière n’attend pas de promesses de vente dans un projet, mais des preuves et demande donc à l’OL d’apporter la garantie de cette somme. Chose qui n’a pas été faite mardi lors du deuxième rendez-vous. Réussissant à se montrer actif sur le marché des transferts, l’OL a-t-il intérêt à prendre le risque de faire appel, sans être sûr de vouloir apporter ces 50M€, plutôt que de mettre définitivement le projet sur les rails en vue de la saison prochaine ? Réponse dans les prochains jours.