Parti en direction du Qatar mercredi, Thiago Mendes a passé sa visite médicale dans la soirée. Le départ du milieu de terrain devrait être officialisé dans la journée.

Ce jeudi, il n’y aura pas de trace de Thiago Mendes au centre d’entraînement de Décines. Non pas que le Brésilien sèche la reprise mais tout simplement parce qu’il ne devrait plus être un joueur de l’OL dans les prochaines heures. Comme décrit ces derniers jours, le milieu de terrain va prendre la direction du Qatar après quatre saisons entre Rhône et Saône. Parti dans le pays du Golfe mercredi, Thiago Mendes a passé sa visite médicale dans la soirée. Sauf problème physique détecté, le départ de l’ancien Lillois est plus que jamais proche et devrait être officialisé dans les prochaines heures.

A Al-Rayyan, Thiago Mendes pourra compter sur les présences de Sofiane Boufal, lui aussi passé par le LOSC, et du coach Leonardo Jardim (ex-Monaco) pour s’acclimater à son nouvel environnement. Après 143 matchs avec l’OL, le Brésilien, acheté 25 millions d’euros en 2019, devrait rapporter cinq millions d’euros au club lyonnais. Un montant qui devrait aider à financer l’arrivée de Renato Tapia, le milieu de terrain du RC Celta étant estimé à un tarif similaire.